В Костроме похитили и убили пятилетнюю девочку

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 4 134

Вопиющий инцидент произошел 4 января на улице Северной Правды.

Фото, видео: Depositphotos / Michaela Begsteiger; Вконтакте @kostroma_city; СК РФ

Двое жителей Костромы среди бела дня похитили и убили пятилетнюю девочку. Как сообщает региональный Следственный комитет, вопиющий инцидент произошел 4 января на улице Северной Правды.

ВКонтакте @kostroma_city

В ведомстве пояснили, что малышка вышла на прогулку. Через некоторое время к ней подошли двое мужчин. Один из предполагаемых злоумышленников схватил ребенка на руки и понес в неизвестном направлении. Второй подозреваемый последовал за подельником. Момент похищения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда „Лиза Алерт“», — говорится в сообщении.

 

Вскоре следователи СК и оперативники уголовного розыска задержали двух мужчин, которые сознались в содеянном. Тело девочки было обнаружено в комнате одного из костромских общежитий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время душегубов отправят под арест. Расследование продолжается. Местные жители собрались у общежития, где было совершено преступление, и требуют «выдать» им злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12-летний мальчик погиб при запуске самодельного фейерверка.

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