Полковник полиции из Подольска заявил, что случайно выстрелил жене в затылок

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 521

Женщина госпитализирована с тяжелой травмой.

Полковник полиции из Подольска заявил, что случайно выстрелил жене в затылок

Фото: Depositphotos / kvkirillov

Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина якобы решил почистить оружие.

Предположительно внезапно травматический пистолет выстрелил, а пуля попала женщине в затылок. Так же, по одной из версий, у супругов был конфликт, который перерос в драку. Женщина заперлась в комнате, а муж пытался выломать дверь. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пострадавшая получила тяжелую травму головы, сейчас за ее жизнь борются медики.

Известно, что полковник полиции руководит подразделением, где работает его супруга. По факту произошедшего Следственный комитет и МВД инициировали проверку.

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