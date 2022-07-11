Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Житель Башкирии до смерти забил избранницу из-за хождения без трусов

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 268

Теперь истязатель будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Житель Башкирии до смерти забил избранницу из-за хождения без трусов

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Мужчина забил до смерти свою избранницу, увидев без нижнего белья на улице. Трагедия произошла в Башкирии в селе Красноусольский, пишет сайт KP.RU.

В день случившегося подозреваемый приехал домой к своей благоверной, где проживал на момент их отношений. Женщины в доме не было, поэтому мужчина принялся ее ждать. Дабы скрасить свое одиночество и встретить красавицу в хорошем настроении — развлекал себя горячительными напитками. После двух бутылок мужчина соскучился по избраннице и решил найти ее.

Сначала он направился к ее маме, но там суженой не оказалось. Тогда мужчина пришел к ее сестре, но и там любимая не появлялась. Расстроенный мужчина пошел домой ни с чем, но вдруг встретил благоверную на улице. Женщина в нетрезвом состоянии села на корточках около оврага и явно не собиралась покидать это место. Обрадованный долгожданной встречей избранник попытался уговорить красавицу пойти с ним, но та была непреклонна.

Жестокая семейная драма началась в тот момент, когда подсудимый внимательнее разглядел свою возлюбленную. На пьяной женщине не оказалось трусов и штанов. Разгневанный ревнивец сразу заподозрил любимую в измене и не смог совладать с эмоциями. В качестве наказания в ее сторону полетели кулаки. Рукопашный бой закончился, когда женщина упала на спину без сознания. После расправы над изменщицей новоиспеченный преступник направился домой.

Житель Гафурийского района уже сознался в убийстве. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь мужчина будет отбывать наказание сроком пять лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 45-летний житель Саратова зверски убил девушку.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
20:03
Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2