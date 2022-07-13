В Эрмитаже заявили об использующих имя музея мошенниках

Ничего святого: мошенники прикрываются репутацией Эрмитажа

Фото: www.globallookpress.com / Irina Afonskaya

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Данные по факту мошеннических действий переданы в правоохранительные органы.

Администрация Государственного Эрмитажа предупреждает о мошенниках, действующих от имени музея. Информация опубликована на официальном сайте учреждения.

По имеющимся данным, неизвестные лица предлагают заключать договоры коммерческим организациям. При этом используются фальшивые печати музея, а также реквизиты и другие документы, не имеющие к Эрмитажу никакого отношения. С апреля пострадали полтора десятка фирм.

Отмечается, что подобным образом наносится ущерб репутации музейщиков. Администрация просит потенциальных жертв быть осторожными. Все факты мошенничества предоставлены в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Эрмитаже открылась выставка для слабовидящих посетителей с собаками-поводырями.

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