Ничего святого: мошенники прикрываются репутацией Эрмитажа
В Эрмитаже заявили об использующих имя музея мошенниках
Фото: www.globallookpress.com / Irina Afonskaya
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Данные по факту мошеннических действий переданы в правоохранительные органы.
Администрация Государственного Эрмитажа предупреждает о мошенниках, действующих от имени музея. Информация опубликована на официальном сайте учреждения.
По имеющимся данным, неизвестные лица предлагают заключать договоры коммерческим организациям. При этом используются фальшивые печати музея, а также реквизиты и другие документы, не имеющие к Эрмитажу никакого отношения. С апреля пострадали полтора десятка фирм.
Отмечается, что подобным образом наносится ущерб репутации музейщиков. Администрация просит потенциальных жертв быть осторожными. Все факты мошенничества предоставлены в правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Эрмитаже открылась выставка для слабовидящих посетителей с собаками-поводырями.
Читайте также
50%
-2.45 58.76
-3.05
Нашли ошибку?