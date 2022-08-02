На успешного «тренера сознания» пожаловались клиенты.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве в доме известного коуча Александра Палиенко полицией были проведены обыски. Мужчина и его коллеги подозреваются в использовании наркотических средств с целью влияния на сознание человека и мошенничество. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Александр Палиенко является основателем центра «Опен Майнд Консалтинг», который проводит различные вебинары, практики и психологические консультации по личностному росту. Известно, что организация лежит на плечах супруги Палиенко — Дианы Кустовской, а средняя цена услуг в центре составляет более сотни тысяч рублей.

В центре клиентов якобы вводят «в глубинное сознание» и «четвертое измерение», однако многие из них после тренингов пожаловались на ухудшение физического и ментального здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд признал виновным в вымогательстве основателя проекта «Омбудсмен полиции».

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