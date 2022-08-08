В результате потасовки, по неофициальным данным, пострадал как минимум один человек.

Фото, видео: ВКонтакте / Мурино Сегодня; 5-tv.ru

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Неспокойная ночь выдалась у жителей Мурино в пригороде Санкт-Петербурга. Там произошла массовая драка со стрельбой.

По неофициальной информации, пострадал как минимум один человек. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, что в потасовке участвовало не менее 20 человек.

В какой-то момент на видео слышны звуки выстрелов, предположительно, из травмата. Что именно не поделили две компании, пока неизвестно.

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