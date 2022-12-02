В Барнауле задержали с поличным продавца подпольного оружия

ФСБ опубликовала кадры оперативного задержания. В Барнауле местный житель на чердаке своего дома переделывал охолощенное оружие в боевое. Мужчину взяли с поличным при попытке продать автомат.

При обыске у подпольного оружейника нашли мелкокалиберную винтовку, 50 граммов пороха и более ста патронов разных калибров. Примечательно, что задержанный уже был судим по статье о незаконном сбыте оружия. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.