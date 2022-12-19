Жительница Петербурга проехала полстраны ради похищенного сына и нашла его в приюте

Жительница Петербурга проехала полстраны, чтобы найти похищенного сына, и нашла его в приюте под Курском. Четырехлетнего Матвея год назад выкрал его собственный отец — мужчина избил свою гражданскую супругу и увез ребенка. Все это время переезжал из одного города в другой, чтобы их не нашли.

Как удалось выйти на след похитителя? Подробности этой семейной драмы и кадры спасения мальчика — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Будкова.

В руках большая сумка с детскими игрушками. Марина Мальцева срочно выехала из Петербурга, когда узнала, что ее сына Матвея нашли. Ехать пришлось в Курскую область.

Ребенка она не видела целый год — с тех пор как его похитил биологический отец. Рассказывает, что сильно волновалась, как пройдет эта встреча. Забирать сына пришлось из местного приюта — туда его поместили, пока ждали приезда матери.

«Конечно, он был немного растерянный. Не знаю, можно ли это назвать испугом. Достаточно быстро он нашел со мной контакт. Я привезла игрушки из дома. Динозавриков, собачку. И сразу как-то быстренько начали говорить», — рассказала Марина Мальцева.

Долгое время она не знала, где находится ребенок и что с ним. Константина Сапрыкина, гражданского супруга Марины, оперативники задержали, когда он гулял с Матвеем по Железногорску.

«Конечно, это было очень тяжело — не знать, где твой ребенок, жив ли он, здоров ли он. Вообще, какое-то даже время жив ли он. Потому что первые полгода у нас никаких зацепок не было», — сообщила мама мальчика.

Собственного сына Константин похитил в декабре 2021-го. Выследил бывшую супругу у дома и избил. Ребенка посадил в машину, затем скрылся в неизвестном направлении. Вместе с маленьким Матвеем он переезжал из одного города в другой — словно заметая следы.

В прошлом году Константин Сапрыкин был объявлен в международный розыск. Калининский районный суд арестовал его заочно, пока он скрывался от полиции. Константину грозило до 12 лет лишения свободы.

Избивал бывшую супругу и похищал собственного ребенка Константин не единожды. Сначала летом 2019-го. Тогда полиция нашла маленького Матвея через полтора месяца.

Но Сапрыкина это не остановило. В 2020-м он увел сына уже в присутствии приставов — под предлогом покатать ребенка на электросамокате. На поиски ушло полгода. Все это время мужчина скрывал мальчика в одной из петербургских квартир.

«Конечно, я буду бороться, я никогда не брошу своего ребенка. Это моя жизнь», — заявил однажды Константин Сапрыкин.

За все это время биологический отец мальчика ни разу не явился ни в суд, ни на назначенную психиатрическую экспертизу. В результате его ограничили в родительских правах. По словам матери методы воспитания, которые практиковал Константин, на суде вызвали большие вопросы.

Отец Матвея утверждал, что это было не похищение, а чуть ли не спасательная миссия. Мол, супруга не занималась ни здоровьем, ни воспитанием мальчика.

«А какое ты, говорит, имеешь право? Ты мне не муж, говорит, ты мне никто. Это ее дословные слова. Вот после этого я ей влупил пощечину», — вспоминал отец Матвея.

Теперь бега Константина Сапрыкина точно закончились. Из Курской области его этапировали в петербургский изолятор. Следом суд — где ему грозит серьезное наказание за похищение ребенка. А Матвей вместе с мамой, наконец, отправился домой в Петербург, где его так долго ждали родные.