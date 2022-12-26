Пользуется «слепым пятном» закона: кто помогает автоподставщику на Bentley

В Москве снова вышел на «охоту» самый известный автоподставщик столицы.

Но далеко не для всях аварии заканчиваются такими переживаниями. Например, для юриста Евгения Афанасьева, на чьем счету более двухсот столкновений, каждое новое — повод для радости! Ведь они приносят ему деньги от страховщиков и оппонентов, а шанса проиграть в суде у него просто нет. Как так получается, узнавал Игорь Капориков.

За рулем премиальной иномарки юрист Евгений Афанасьев, который даже не расстроился, что помял крыло и капот своей Bentley. Для кого-то ДТП — несчастье, однако для Афанасьева — это обыденность. Дважды в неделю он садится за руль Bentley и попадает в аварии.

«Легендарный» Bentley 2005 года в черном цвете, за рулем там сидит водитель — «знаменитый» Евгений Афанасьев, самый «невезучий» человек Москвы. На это раз он опять попал в ДТП на кольцевом перекрестке — столкнулся с грузовиком.

На крыле Bentley уже не осталось «живого» места. Даже подушки безопасности больше не срабатывают. Ведь только за 2022 год Евгений Афанасьев 27 раз попадал в аварии на собственной премиальной иномарке. Все ДТП как «под копирку». Последнее засняли камеры наблюдения. На кадрах можно заметить, что «Газель» включает поворотник и пытается перестроиться, а в этот момент в его «слепой зоне» появляется Афанасьев.

«Двигался как-бы по круговому движению, начал перестраиваться. Убедился, что помех нет у меня. Включил поворотник, стал перестраиваться. В последний момент, как начал с поворота уходить, произошел удар. Я даже этого водителя и эту машину не видел», — рассказывает водитель грузовика Николай Скребнев.

Водитель «Газели» говорит, что незадолго до ДТП его товарищ попал точно в такую же аварию с этой же Bentley. Из-за руля иномарки вышел не кто иной, как Евгений Афанасьев.

По уже отработанной схеме дальше водителя грузовика, вероятно, признают виновником аварии, а Евгения Афанасьева — пострадавшим. Он получит деньги и спустя несколько дней, возможно, снова вернется на кольцо, где столкнется с другим грузовиком.

Год назад на юриста уже жаловались крупнейшие страховые компании России. По их мнению, водитель Bentley стал участником около 60 аварий за год, за что получил многомиллионные выплаты. По предварительной информации, автопарк 26-летнего Афанасьева состоит из более чем 10 премиальных иномарок. Из них три Bentley GT, которые из раза в раз получают повреждения, а автомобилист — деньги от страховой. Еще Афанасьев взыскивает недостачу по ремонту через суд с виновников.

Прямых доказательств, что Евгения Афанасьева кто-то покрывает — нет. Однако имеются подозрения, что в связке с ним действуют некоторые сотрудники ГИБДД и представители адвокатской конторы «Канонъ», где числится 26-летний юрист. Судьи не спешат вникать в тонкости подозрительного дела и всегда встают на сторону Афанасьева. К слову, большинство заседаний по делам «невезучего» водителя приходятся на Перовский районный суд Москвы, зал которого он покидает всегда с решением в свою пользу.

По сведениям из открытой базы данных, в телефонах знакомых Евгений записан как «Женя ГАИ», «Женя ДПС» или «Женя решает любые вопросы». Прибыльный бизнес привлекает и новых партнеров. Так, на место аварии приехало авто, которое за этот месяц попало в семь ДТП. Автомобилист и пассажир не признаются, что знакомы с Евгением Афанасьевым, однако активно интересуются, что удалось узнать про него.

Вскоре Афанасьева позвали в отдел ГИБДД Восточного округа Москвы, куда он зашел, натянув на себя яркую шапку с надписью «Гонщик». В ходе общения с инспекторами ГИБДД он шутил и улыбался — недавнее столкновение его явно не расстроило. Переживать не о чем, ведь Евгений Афанасьев прекрасно знает, как нужно оформлять ДТП, чтобы судья не усмотрел факта мошенничества.

«С одной стороны, у нас есть водитель „Газели“, который нарушил ПДД. У нас есть второе лицо, которое просто своевременно воспользовалось ситуацией для того, чтобы создать для себя страховой случай. Это типичная схема для мошенников, и уже не одно лицо было привлечено к уголовной ответственности за подобные действия», — заявил юрист Игорь Стремоусов.

Евгений Афанасьев пока на свободе. И в эти минуты, вероятно, за рулем своей Bentley выискивает зазевавшихся водителей. На его счету уже свыше 200 однотипных аварий. Автоподставщик абсолютно уверен, что каждое из ДТП принесет ему не проблемы, а деньги.