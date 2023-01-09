Жила на два города: что известно о кровавой семейной драме, произошедшей в Москве

Мужчина убил сестру и мать, а затем поджег квартиру. Но мотивы преступника все еще остаются тайной.

Появились новые подробности жестокой расправы на юго-западе Москвы. У убитой братом женщины в Петербурге остались муж и 12-летний ребенок.

Жила она на два города. По словам знакомых семьи, убийца был человеком со странностями. А одна из родственниц рассказала, что у него было психическое отклонение. Что именно заставило мужчину застрелить свою мать и сестру, пока неизвестно.

Инцидент на улице Дмитрия Ульянова произошел днем 8 января. На 14 этаже раздался громкий звук, вылетело стекло, после чего начался пожар. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что из окон валит густой черный дым. Четырех жильцов с помощью случайных свидетелей эвакуировали спасатели.

«Взрыв очень сильный. <…> Окно вылетело с такой скоростью, что я подумала, что это газ. А потом сообразила, что у нас газа в принципе нет в доме», — рассказала Татьяна.

«Мы с сотрудниками МЧС, получается, бегали по этажам и выводили людей. Некоторые спали в тот момент. Они сонные выходили, не понимали, что происходит», — поделился с журналистами Даниель.

В настоящий момент следователи продолжают выяснять детали убийства.