Жила на два города: что известно о кровавой семейной драме, произошедшей в Москве
Появились подробности о семье, убитой в пожаре на юго-западе Москвы
Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ; 5-tv.ru
Мужчина убил сестру и мать, а затем поджег квартиру. Но мотивы преступника все еще остаются тайной.
Появились новые подробности жестокой расправы на юго-западе Москвы. У убитой братом женщины в Петербурге остались муж и 12-летний ребенок.
Жила она на два города. По словам знакомых семьи, убийца был человеком со странностями. А одна из родственниц рассказала, что у него было психическое отклонение. Что именно заставило мужчину застрелить свою мать и сестру, пока неизвестно.
Инцидент на улице Дмитрия Ульянова произошел днем 8 января. На 14 этаже раздался громкий звук, вылетело стекло, после чего начался пожар. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что из окон валит густой черный дым. Четырех жильцов с помощью случайных свидетелей эвакуировали спасатели.
«Взрыв очень сильный. <…> Окно вылетело с такой скоростью, что я подумала, что это газ. А потом сообразила, что у нас газа в принципе нет в доме», — рассказала Татьяна.
«Мы с сотрудниками МЧС, получается, бегали по этажам и выводили людей. Некоторые спали в тот момент. Они сонные выходили, не понимали, что происходит», — поделился с журналистами Даниель.
В настоящий момент следователи продолжают выяснять детали убийства.
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