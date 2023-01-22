Петербуржец изнасиловал дочь возлюбленной перед ее днем рождения

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Игорь Рязов
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Преступление произошло на съемной квартире в Выборгском районе города на Неве. Подозреваемый задержан.

Петербуржец изнасиловал дочь возлюбленной перед ее днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Житель Санкт-Петербурга изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей возлюбленной за неделю до дня рождения женщины. Подробности преступления стали известны 5-tv.ru.

Изнасилование произошло в ночь на 19 января — за шесть дней до 39-летия матери пострадавшей — в Выборгском районе города на Неве. В злополучный день ученица девятого класса оказалась на съемной квартире 21-летнего возлюбленного мамы.

Спустя два дня мать 15-летней школьницы обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, теперь уже бывший возлюбленный изнасиловал ее ребенка.

Мужчину оперативно задержали, девочку доставили в больницу для медицинского освидетельствования. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Сахалина изнасиловал семилетнюю девочку и выбросил ее из окна. С помощью убийства ребенка он пытался скрыть факт первого преступления.

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Петербуржец изнасиловал дочь возлюбленной перед ее днем рождения

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