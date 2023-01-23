На всем готовом: россияне все чаще покупают франшизы и все чаще у мошенников

Приобретение готового бизнеса — не вклад в банке под проценты. В отличие от пассивного дохода свое дело потребует ежедневных усилий и непредвиденных расходов, предупредили эксперты.

Интерес россиян к покупке готового бизнеса вырос на 15%. Однако желание заработать «по инструкции» не всегда приводит к результатам. Отсутствие опыта — далеко не самое страшное. Чаще все разрушается прямо на стадии покупки франшизы — вместо работающий схемы бизнесмены получают несобранные сайты и товар из Китая. Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова подробнее расскажет о «легком» пути в предпринимательство.

Анастасия из Хабаровска рассказывает, как потеряла 200 тысяч рублей. Хотя примерно такую сумму она должна была зарабатывать ежемесячно — от продаж в собственном онлайн-магазине. Девушка купила франшизу в интернете. Через организацию «Джаст-Холдинг» (Jast Holding), где ей обещали бизнес под ключ.

«Обещалась помощь с рекламой, помощь с подписчиками в социальной сети, помощь непосредственно с продвижением и маркетинговой стратегией. Все это оказалось фейком!» — пожаловалась Анастасия Колпинская.

Пострадавшая рассказывает: вместо готовой бизнес-модели ей отправили примитивный обучающий курс. А позже перестали выходить на связь. На такое клиентка не рассчитывала. Ведь, судя по сайту, компания производит впечатление надежного партнера. Организаторы предлагают помощь в создании площадок для онлайн-продажи обуви, одежды, домашнего текстиля. Обещают консультировать на каждом этапе. А через несколько месяцев — уже выход на приличный доход.

«С учетом нашей отлаженной технологии создания бизнеса, мы не просто говорим про результаты. Мы берем на себя обязательства вплоть до полного возврата денежных средств, если наши слова не сойдутся с реальностью», — уверял один из представителей компании.

Такое заманчивое предложение не смог пропустить и Сергей из Новороссийска. Но вместо готового онлайн-магазина брендовых вещей получил нерабочий сайт. Товар же оказался подделкой из Китая.

«Какого же мое было удивление, когда я нашел сайты, которые якобы делались для меня, но они там висят полгода. Я на них натыкался уже ранее. И даже контактный номер телефона есть — указан не мой. Совершенно левый», — рассказал Сергей.

Почему ни Анастасия, ни Сергей так и не смогли построить бизнес по инструкции, мы решили узнать у продавца франшиз. В беседе с нами он был гораздо менее приветлив, чем с потенциальными клиентами. А перспективы обрисовал, как не такие радужные.

«Всегда есть те, у кого не получается и кто недоволен. Многие хотят все и сразу, надеясь, что абсолютно все за них сделают. Поэтому бывают случаи когда у людей может не получится», — ответил менеджер «Джаст-Холдинг» Евгений Антоненко.

Эксперты, согласны с продавцами в том, что франшиза — это все-таки бизнес, а не пассивный доход. Он требует больших вложений.

«Если франчайзер обещает своему потенциальному франчайзи: ты только отдай нам деньги, а дальше у тебя само случится счастье — скорее всего, это ложь. Те, кто дорожит своим именем, всегда на старте говорят: ребят, помимо того, что вкладываете сейчас деньги в строительство магазина, закупку товара и так далее, вам ежедневно придется заниматься бизнесом», — отметила руководитель управления развития продаж на мебельной фабрике Александра Молчанова.

Например, Игорь Стоянов — один из первых в России продал франшизу — еще в начале двухтысячных. На его глазах этот вид предпринимательства только начал развиваться. Сегодня, зачастую, люди покупают кота в мешке.

«Из тех, кто покупает франшизу, никто не удосуживается докопаться до основателя. Если вас не знакомят и у вас нет доступа к тому, кто придумал франшизу и кто стоит за франшизой — это первый вопрос, надо ли идти дальше», — посоветовал Игорь Стоянов.

Предприниматель считает: прибыльная бизнес-модель не может стоить дешевле полумиллиона рублей. А продавец франшизы должен успешно проработать на рынке не меньше пяти лет. Все эти моменты пострадавшие, конечно, не учли. И теперь намерены обратиться в суд. Но доказать, что они связались с мошенниками — сложно. Ведь продавцы предоставили им какой-никакой материал. Только вот — можно ли на нем заработать, как обещали изначально, — большой вопрос.