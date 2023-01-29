Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом трудоустройства

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Иван Обухов
Иван Обухов 15

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с размещенными в интернете вакансиями

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом трудоустройства

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Новый вид мошенничества мог возникнуть на фоне популяризации дистанционного формата работы.

Российским гражданам стал угрожать новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники публикуют в интернете посты с объявлениями о вакансиях и ждут отклика кандидатов, пишут «Известия».

Новый метод обмана со стороны лжеработодателей появился за счет распространения формата удаленной работы, полагает главный эксперт отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

«Мошенник в процессе собеседования старается выведать информацию о наименовании банка, а потом для оформления перечисления зарплаты выуживает у „будущего сотрудника“ платежную информацию», — расскзал Овчинников.

Чтобы защитить себя от преступников, нужно проверить данные о работодателе: это можно сделать на официальном сайте предприятия, где находятся и реальные вакансии, и настоящие контактные данные.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России продают поддельные страховки.

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