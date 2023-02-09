Петербуржец полгода обчищал магазины электроники, проникая в них через вентиляцию

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Мужчина передвигался по Северной столице на автомобиле с поддельными номерами. Это учеличит ему срок.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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В Петербурге задержали серийного похитителя гаджетов. Там развернулась почти голливудская история.

Вор проникал в торговые центры через вентиляционные шахты на крышах! Попадая в магазины электроники, мужчина собирал гаджеты и исчезал.

За полгода ему удалось вынести 440 устройств на сумму 15 миллионов рублей! По городу он передвигался на машине с поддельными номерами, что добавило ему еще одну статью к обвинению.

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