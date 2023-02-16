Свое поведение мужчина объяснить не смог.

Жителей Ярославля сегодня напугали звуки выстрелов в одной из многоэтажек. Группа захвата обезвредила мужчину, который начал палить из охотничьего ружья.

Когда полицейские зашли внутрь, оказалось, что квартира затоплена горячей водой. Все было окутано паром. Хозяин не смог объяснить свое неадекватное поведение.

У него изъяли зарегистрированное охотничье ружье и увезли на допрос.