По делу о захвате заложников в Москве задержаны двое — СК РФ

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Иван Обухов
Иван Обухов 55

Количество задержанных в цветочном магазине в Москве возросло до двух

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; Следственный комитет РФ; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru

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Это двое мужчин: 45 и 42 лет.

Следователи допрашивают двоих мужчин по делу о захвате заложников в центре Москвы — 1978 и 1981 года рождения — сообщила представитель ведомства Мария Карьгина.

По данным Telegram-канала 112, к преступлению могут быть причастны 45-летний Алексей Г. и 42-летний Андрей С., подъехавшие к магазину на своей машине. Они припарковали ее рядом и хотели ограбить заведение.

Охранник торговой точки оперативно вызвал наряд полиции, после чего к месту ЧП прибыл спецназ и произвел задержание нарушителей.

О заложниках известно то, что они получают медицинскую помощь.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Захват заложников» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»: один из бандитов успел выстрелить в силовика из травмата.

Отмечается, что горе-грабители даже не успели достать деньги.

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