В Ленинградской области задержали группу сектантов
Современные сектанты распространяли свое учение по видеосвязи.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; 5-tv.ru
В Ленинградской области задержали шестерых участников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. По данным следствия, глава ячейки проводил встречи по видеосвязи с адептами.
А еще собирал пожертвования на нужды организации. Во время обыска у него нашли запрещенную литературу, деньги и документы. Скоро всем задержанным предъявят обвинение.
* — запрещенная в РФ экстремистская организация.
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