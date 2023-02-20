В Ленинградской области задержали группу сектантов

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Современные сектанты распространяли свое учение по видеосвязи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; 5-tv.ru

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В Ленинградской области задержали шестерых участников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. По данным следствия, глава ячейки проводил встречи по видеосвязи с адептами.

А еще собирал пожертвования на нужды организации. Во время обыска у него нашли запрещенную литературу, деньги и документы. Скоро всем задержанным предъявят обвинение.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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