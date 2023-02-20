В Петербурге интернет-мошенники продавали песок вместо техники

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Схема обмана покупателей оказалась очень проста и строилась на предоплате несуществующих товаров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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В Петербурге задержали очень изобретательных интернет-мошенников. Своих жертв они заманивали привлекательными фотографиями одежды и техники, обещали большие скидки всем без исключения. Но сначала просили оплатить заказ.

В итоге клиенты находили в посылках старые тряпки и мешки с песком. Полицейские смогли задержать подозреваемых в Петербурге. У них нашли два миллиона рублей и компьютеры с базами клиентов. Как выяснилось, за четыре года аферисты успели обмануть как минимум 150 человек.

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В Петербурге интернет-мошенники продавали песок вместо техники

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