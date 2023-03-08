Житель Новгорода бросил в машину гранату, «увидев» в салоне жену и любовника

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 12

Мужчина подкараулил потенциальную жертву у дороги и привел план в действие.

Житель Новгорода бросил в машину гранату, «увидев» в салоне жену и любовника

Фото: depositphotos / rochu_2008

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Житель Арзамаса на почве ревности бросил гранату в проезжавший автомобиль — так он решил отмстить своей жене за вновь устроенную личную жизнь.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел о вторник, 7 марта, на одном из главных проспектов города. Один из местных жителей, предположительно, караулил в тот день жертву — свою супругу, чтобы раз и навсегда лишить ее возможности быть счастливой с другим. Сделать он это планировал при помощи гранаты, которую прихватил с собой после очередной ночной ссоры с женой.

И вот, дождавшись подходящего момента, решил привести план в действие — снаряд полетел в запримеченный автомобиль и залетел прямо в салон, разбив вдребезги заднее окно. Правда, затем все пошло не так: машина в итоге не взорвалась, да и жены внутри не было — ревнивцу просто померещилось. А вот шума история наделала много.

На место происшествия приехали и сотрудники полиции, и взрывотехники. К счастью, граната оказалась учебной и опасности не представляет. А значит, на уголовное преступление поступок отчаявшегося мужа тоже не тянет. Однако так просто отделаться от правоохранителей мужчине не удалось — проводится дальнейшая проверка на наличие признаков преступления, но уже в рамках Административного кодекса.

Кроме того, полиция выяснила, что местный житель — не с безоблачным прошлым: за плечами судимость и проступки административного характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница и взрослый мужчина задохнулись в гараже в порыве страсти в Подмосковье.

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