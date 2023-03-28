Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные злоумышленники совершили налет на стационарный пост ДПС «Волга-14», расположенный в Назрановском районе республики.

Пост был обстрелян из автоматического оружия. Один из правоохранителей ранен, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Полиция занимается поиском причастных к этому преступлению.