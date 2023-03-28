Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии

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Иван Обухов
Иван Обухов 23

В результате налета преступников ранен один сотрудник полиции.

Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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В Ингушетии неизвестные злоумышленники совершили налет на стационарный пост ДПС «Волга-14», расположенный в Назрановском районе республики.

Пост был обстрелян из автоматического оружия. Один из правоохранителей ранен, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Полиция занимается поиском причастных к этому преступлению.

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