ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском Крае
Мужчина собирался изготовить взрывное устройство и совершить теракт в людном месте.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; 5-tv.ru
На Ставрополье ФСБ задержала сторонника Исламского государства*. Это случилось прямо на улице на глазах у случайных прохожих.
По информации спецслужб, подозреваемый готовил теракт в Минеральных Водах и был в постоянном контакте с исламскими боевиками. У мужчины изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления бомбы. Возбуждено уголовное дело.
* — запрещенная в РФ террористическая организация.
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