Двое подростков из Петербурга до смерти забили школьницу молотком и сняли на видео

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 275

В момент трагедии мама убитой получала странные сообщения от дочери, которой уже нет в живых.

Двое подростков из Петербурга до смерти забили школьницу молотком и сняли на видео

Фото: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol

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Чаще всего злоумышленники скрываются с места преступления, однако есть те, кто готов понести наказание за совершенное. Например, 15-летняя Катя (имя изменено — Прим. ред.) из Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, она не стала жить с непомерным грузом и во всем призналась полиции.

Войдя в отделение Катя рассказала, что в ночь на 1 мая, около 23:00 по московскому времени, находилась в лесу вместе с 16-летним Павлом (имя изменено — Прим. ред.) и снимала на видео очень жуткий процесс: Паша ударил молотком по голове 13-летнюю Настю (имя изменено — Прим. ред.). После того как Настя скончалась, Паша и Катя стали рыть могилу для убитой и закопали труп.

Что именно стало мотивом для жестокой расправой над школьницей — точно неизвестно. По предварительной информации, подростки позвали Настю гулять ради создания нового контента в сети.

При этом мама убитой уже обращалась в полицию. Женщина пожаловалась правоохранительным органам, что Настя ушла на некий мастер-класс, но домой так и не вернулась.

16-летний подросток до смерти забил 13-летнюю школьницу молотком16-летний подросток до смерти забил 13-летнюю школьницу молотком. Фото: 5-tv.ru

Примечательно, что через день после похода в полицейский участок, с матерью Насти связался незнакомый мужчина и представился отцом Павла. Он рассказал, что сын сознался ему в убийстве своей 13-летней знакомой. Между Пашей и Анастасией завязалась ссора и разозленный подросток стал бить школьницу молотком. В том числе мужчина сообщил и о Кате, которая снимала процесс трагедии на телефон и помогла закопать труп и молоток.

При этом мама погибшей рассказала об еще одной детали. Дочь вышла из дома 30 апреля в полдень и уже вечером прислала сообщение, что едет домой. Однако через два часа девочка не вернулась, но написала маме, что поедет к подруге с ночевкой. Уже ближе в полночь женщина получила странные сообщения о дочери с благодарностью «за все». На звонки Анастасия не отвечала, но написала, что не вернется больше домой, устала от всего и хочет уехать из города навсегда. После этого телефон погибшей был отключен, все аккаунты в соцсетях удалены.

Сейчас по чудовищному происшествию проводится проверка. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина под детские песни зарезала и съела родную дочь.

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