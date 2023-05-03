Как ФСБ разоблачила группу украинских диверсантов в Крыму: подробности

Сегодня стали известны подробности громких задержаний в Крыму. Удалось выявить агентов украинской военной разведки. Поймали семь человек — это граждане самой Украины, России и Болгарии. Они готовили покушения на главу крымского региона, а также спикера парламента, мэра Ялты. Именно эти люди стоят за подрывом железной дороги в Бахчисарайском районе. Именно они помогали ввозить взрывчатку на территорию нашей страны. Через обычных курьеров, и даже через свадебный салон! Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий изучил, как они действовали чужими руками.

Крым, оперативники ФСБ задерживают руководителя группы агентов украинской разведки. В прошлом году Виктора Подвального — жителя Мелитополя, завербовали во время отпуска в Польше.

«У меня псевдоним Сократ. Мои сыновья уклоняются от мобилизации на Украине, и этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины», — рассказывает он.

Вербовал Подвального и руководил всеми действиями террористической ячейки офицер военной разведки Роман Машовец — правая рука начальника ГУР Украины Кирилла Буданова. Служил в Сьерра-Леоне, в Ираке и стоял у истоков создания сил специальных операций украинской армии. В 2020-м стал замруководителя офиса Зеленского. Российская контрразведка вышла на след группы после того, как 23 февраля под Симферополем подорвали железнодорожные пути. Взрывчатку для этого получил и переправил исполнителям именно Виктор Подвальный.

«Мне Роман сказал, что придет посылка, в которой будет электроплитка, и заранее предупредил, чтобы ее не включать, не пользоваться. Внутри плитки находились три пакета плотно скрученные, упакованные. Это прислал мне Роман, да. "Вы слышали, что там что-то взорвалось?" Я узнал, да, что-то слышал. Он говорит, ну вот, это участие нашей посылки», — вспоминает Подвальный.

К организации поставок взрывчатки, детонаторов — всего, что нужно для изготовления СВУ, украинская разведка подошла с особой изобретательностью. Ее окружным путем из Болгарии, через территорию Турции и Грузии через КПП Верхний Ларс ввозил в Россию болгарский подданный, водитель маршрутки Денис Петранов. И затем отправлял обычной доставкой фирм СДЭК и его донецкого аналога — компании «Водовоз». Получатели были разные. Например, вот питерский свадебный салон, с которым связалась их коллега — гражданка Украины Марина Матущак из Софии, и предложила новую коллекцию с солидной скидкой. А вместе с платьями пришли те самые электроплитки.

«Она скинула мне квитанцию СДЭК и написала: Тамара, вы не удивляйтесь, придет посылка, в этой посылке были платья и еще кое-что, что просто нужно будет отправить по адресу, мы просто не могли связаться с человеком», — вспоминает совладелица свадебного салона.

Ситуация повторилась, и в следующей посылке снова оказались электроплиты. Судя по переписке, в питерском свадебном салоне начали подозревать, что болгарская коллега по бизнесу втянула их в какую-то криминальную историю. Но жажда получить скидку оказалась сильней. Нашим спецслужбам известно о четырех таких посылках. Но при задержании членов агентурной группы нашли еще пять готовых к применению СВУ, изготовленных из британского пластида, общей массой шесть килограммов. А еще гранаты и патроны. Например, вот у этого члена группы, бывшего заместителя мэра Ялты Игоря Зорина, обнаружили целый склад боеприпасов. Именно у него Виктор Подвальный приобретал оружие.

«Попросил меня написать расписку, где было указано, что я готов сотрудничать с властями Украины и что я предупрежден об ответственности за разглашение этого сотрудничества», — говорит Зорин.

У всех в группе Подвального были конкретные обязанности. Даже магниты и GPS-трекеры для взрывных устройств покупали разные люди, чтобы не вызывать подозрений. Были те, кто только встречал посылки, и те, кто следил за будущими жертвами терактов.

«Типа можешь установить на свою машину регистратор, просто постоять в одном месте, надо понаблюдать, какие машины там передвигаются. Что в том районе может отдыхать или находиться Константинов — председатель Верховного Совета Крыма», — вспоминает член агентурной группы Сергей Войнаровский.

«В самом начале, до посылок, мне ставились задачи следить за Яниной Павленко — мэром города Ялты, за Константиновым и за Аксеновым, главой республики Крым. Как они передвигаются, где они проживают — все данные для последующей передачи и для их ликвидации», — вспоминает Подвальный.

А вот тех, кто перевозил и переправлял посылки со взрывчаткой, использовали «в темную». Они понятия не имели, что помогают в подготовке терактов. Как это было с хозяйками питерского свадебного салона.

«Насколько может быть неожиданной такая вещь. Даже при том, что тебе кажется, ты людей знаешь, ты получаешь вот такие вот вещи. Мы поняли, что никому ничего пересылать не будем, никому ни по каким просьбам», — говорит Ольга, совладелица свадебного салона.

Но главное — курьерские службы вообще не проверяли, что именно они развозят по стране. Так что сейчас точно никто не скажет, куда именно доставили взрывчатку — только группе Подвального или еще какой-то законспирированной ячейке. Все цепочки этой агентурной схемы еще предстоит распутать российской контрразведке.