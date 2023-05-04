Подозреваемый в жестоком убийстве 13-летней девочки отправлен под арест

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 323

Его несовершеннолетней сообщнице также была избрана мера пресечения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Подозреваемому в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге подростку была избрана мера пресечения. Петербургский суд заключил под стражу несовершеннолетнего на два месяца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что его 15-летняя подельница также ближайшие два месяца проведет в СИЗО.

По данным следствия, двое школьников совершили убийство 13-летней знакомой в лесопарке в Парголово. Старшие товарищи позвали девочку на пикник, где юноша, по версии следствия, несколько раз ударил ее молотком по голове, а его подруга снимала все на видео. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

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Подростки пытались избавиться от тела и спрятали его в заранее подготовленную яму, однако следствие быстро раскрыло преступление и наказало виновных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о подростке, подозреваемом в зверском убийстве школьницы в Петербурге.

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