ВМС Колумбии перехватили самую большую в истории подлодку с наркотиками

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 54

На борту судна были три человека и три тонны кокаина.

ВМС Колумбии перехватили самую большую в истории подлодку с наркотиками

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Подводная лодка с тремя тоннами кокаина на борту была перехвачена военными в Колумбии. Это судно стало самым большим перевозчиком наркотиков в истории подобных преступлений. Об успешной операции по задержанию груза сообщили представители колумбийских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter.

«В рамках совместной операции ВМС Колумбии перехватили в Тихом океане самую большую подводную лодку полупогружного типа, перевозившую алкалоиды», — сказано в публикации.

Как сообщают местные издания, три тонны наркотических веществ охранял немногочисленный экипаж из трех человек. Все они задержаны правоохранителями. В статье одного из журналов отмечается, что длина подводной лодки, в которой находился кокаин, составляет 30 метров. На поимку преступников были брошены все силы, в операции также принимали участие представители Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поимке контрабандистов, перевозивших наркотики, в России. В Смоленской области сотрудники ФСБ перехватили две фуры, груженные почти половиной тонны латиноамериканского кокаина.

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