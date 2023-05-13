Житель Швеции посчитал экс-одноклассницу агентом РФ и зарезал ее мать

На месте преступления 26-летний обвиняемый оставил записку, в которой прославлял Украину.

26-летний парень из шведского города Эребру напал на бывшую одноклассницу и ее мать с ножом, заподозрив в связях с Россией. Женщины получили страшные травмы, одна из них погибла. На месте преступления молодой человек оставил окровавленную записку, в которой назвал давнюю знакомую агентом РФ и добавил: «Слава Украине». Об инциденте сообщила местная газета Aftonbladet.

По информации издания, убийство произошло в феврале, но огласке информацию предали только сейчас. На допросе швед признался в содеянном, но заявил, что не заслуживает уголовного наказания. Сказал, что бывшая одноклассница преследовала его. Устав от этого, парень якобы пошел к девушке домой и принялся уговаривать перестать быть шпионкой. И вдруг ее мать набросилась с ножом. Пришлось защищаться. А записку оставил на случай, если его убьют.

«Женщина и ее 25-летняя дочь получили очень тяжелые ножевые ранения в квартире. Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм. Теперь 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство», — сообщает издание.

По версии выжившей после нападения девушки, экс-одноклассника она не видела много лет. Причин, по которым он ворвался к ней, не понимает. Прокурор в ходе разбирательства не посчитал оправдания обвиняемого правдивыми и заслуживающими внимания. Он также считает, что виновник трагедии психически нездоров.

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