Внезапный поворот произошел в деле «лесопаркового маньяка» из Челябинска
Силовики обнаружили орудие убийства по делу лесопаркового маньяка из Челябинска
Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Zimmermann; 5-tv.ru
Кому принадлежало орудие, найденное на месте преступления?
В деле так называемого «лесопаркового маньяка», который наводил ужас на жителей Челябинска в начале 2000-х годов, неожиданно появился новый поворот. В руках полиции оказалась ключевая улика — орудие убийства.
Выяснилось, что оружие, из которого расстреливали влюбленных парочек в начале нулевых, принадлежало бывшему сотруднику местного МВД.
А почти 20 лет в тюрьме находился совсем другой человек, который так и не признал себя виновным. Наш корреспондент Дмитрий Юзупчук — провел свое расследование.
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