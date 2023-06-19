Внезапный поворот произошел в деле «лесопаркового маньяка» из Челябинска

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Силовики обнаружили орудие убийства по делу лесопаркового маньяка из Челябинска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Zimmermann; 5-tv.ru

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Кому принадлежало орудие, найденное на месте преступления?

В деле так называемого «лесопаркового маньяка», который наводил ужас на жителей Челябинска в начале 2000-х годов, неожиданно появился новый поворот. В руках полиции оказалась ключевая улика — орудие убийства.

Выяснилось, что оружие, из которого расстреливали влюбленных парочек в начале нулевых, принадлежало бывшему сотруднику местного МВД.

А почти 20 лет в тюрьме находился совсем другой человек, который так и не признал себя виновным. Наш корреспондент Дмитрий Юзупчук — провел свое расследование.

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