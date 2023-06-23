ФСБ задержала пять человек при покупке цезия-137 для применения в ходе СВО

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Срочная новость 142 0

Подозреваемые хотели вывезти один килограмм радиоактивного вещества за рубеж. В дальнейшем его бы использовали для дискредитации России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сотрудники ФСБ задержали пять человек при покупке радиоактивного цезия-137 с целью последующей контрабанды и применения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в центре общественных связей российской спецслужбы.

«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из РФ задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сумма сделки составила три с половиной миллиона долларов — 293 миллиона рублей. Столько задержанные были готовы заплатить за один килограмм изотопа цезий-137. Затем радиоактивное вещество планировалось использовать в пропагандистских целях.

«Для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», — рассказали в ФСБ.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного обращения с радиоактивными веществами и приготовления к контрабанде радиоактивных веществ (статьи 30, 220 и 226.1 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур.

Тема:
Спецоперация
23 июн
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли
23 июн
Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день
23 июн
Система ПВО сбила беспилотник над Курском
23 июн
Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском
22 июн
«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
22 июн
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
22 июн
Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США
22 июн
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
22 июн
«Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина
22 июн
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

9:10
Провокационные и недальновидные: посол Антонов высмеял идею США уравнять атаки на Украину
8:57
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
8:54
ФСБ задержала пять человек при покупке цезия-137 для применения в ходе СВО
8:43
На благо экологии: в России могут запретить цветные пластиковые бутылки
8:34
УАЗ съехал с моста в реку в Бурятии, три человека погибли
8:27
Пентагон хочет поставлять Киеву запрещенные боеприпасы

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Волочкова отказалась идти на выпускной дочери: «Буду на празднике крестницы»
Сын Эвелины Бледанс хотел быть похожим на Буратино
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2