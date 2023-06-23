ФСБ задержала пять человек при покупке цезия-137 для применения в ходе СВО
Подозреваемые хотели вывезти один килограмм радиоактивного вещества за рубеж. В дальнейшем его бы использовали для дискредитации России.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ задержали пять человек при покупке радиоактивного цезия-137 с целью последующей контрабанды и применения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в центре общественных связей российской спецслужбы.
«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из РФ задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что сумма сделки составила три с половиной миллиона долларов — 293 миллиона рублей. Столько задержанные были готовы заплатить за один килограмм изотопа цезий-137. Затем радиоактивное вещество планировалось использовать в пропагандистских целях.
«Для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», — рассказали в ФСБ.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного обращения с радиоактивными веществами и приготовления к контрабанде радиоактивных веществ (статьи 30, 220 и 226.1 УК РФ).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур.
- 23 июн
- Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли
- 23 июн
- Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 июн
- Система ПВО сбила беспилотник над Курском
- 23 июн
- Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском
- 22 июн
- «Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
- 22 июн
- «Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
- 22 июн
- Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США
- 22 июн
- Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
- 22 июн
- «Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина
- 22 июн
- Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ
Читайте также
59%
-0.64 91.94
-0.06
Нашли ошибку?