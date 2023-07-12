Подростки на Колыме скинули с моста беременную девушку, чтобы утопить и ограбить

Двое несовершеннолетних организовали покушение на беременную девушку с целью ее ограбления. Они скинули жертву с моста на Колыме и пытались инсценировать самоубийство. В пресс-службе СУ СК по Магаданской области сообщили, что в отношении подростков возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 9 июля в населенном пункте Оля в Магаданской области. Так, 17-летний парень и 16-летняя девочка вступили в сговор с целью убийства своей 18-летней беременной знакомой.

«С целью проживания в арендуемой квартире и хищения денежных средств», — отметила старший помощник руководителя СУ СК по региону Светлана Алимова.

Отмечается, что злоумышленники придумали предлог, чтобы девушка явилась на мост. Юноша перекинул ее через ограду в надежде, что та ударится об воду и умрет, а тело после унесет течением в открытое море. 16-летняя сообщница фигуранта в то время с телефона жертвы написала ее подруге и сообщила якобы о планах свести счеты с жизнью.

Фото, видео: www.globallookpress.com; Пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области; 5-tv.ru

К счастью, девушка не утонула. Ее крики услышали с берега и спасли. Пострадавшая была госпитализирована. Пока о ее состоянии и состоянии ее ребенка ничего не известно.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за совершение покушения на жизнь беременной женщины из корыстных побуждений. Им был вынесен обвинительный приговор и избрана мера пресечения. Юноша заключен под стражу, а девушка на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

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