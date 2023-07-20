Волгоградское гетто: девушку избили битой, обстреляли и ограбили

Буквально за пару часов до нападения хулиганы напали на еще одного жителя.

В Волгоградской области на девушку напали, как в настоящем гетто: ее избили битой, обстреляли из пневматического пистолета и ограбили. Об этом сообщает СК РФ по области.

Оказалось, что 19-летняя девушка шла по улице, когда трое молодых мужчин решили на нее напасть.

«Они избили ее, а затем более десяти раз выстрелили в нее и отобрали все ценные вещи. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами и ранениями», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать нападавших: ими оказались двое 16-летних студентов колледжа города и 18-летний житель Астраханской области. Свою вину они признали. Более того, полиция за ними уже давно следила за хулиганство. Буквально за пару часов до нападения на девушку они ограбили 36-летнего жителя Волгограда.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в центре Москвы зверски избили сына известного телеведущего.