ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 88 0

Задержанный военный пытался совершить диверсию на военном корабле.

ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ, несущем высокоточные ракеты.

Сообщается, что задержан завербованный спецслужбой Украины военнослужащий ВМФ, у которого изъяты два Ссамодельных взрывных устройства общей массой в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Более того, задержанный за подготовку теракта подозревается в передаче Украине государственной тайны.

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