ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ, несущем высокоточные ракеты.

Сообщается, что задержан завербованный спецслужбой Украины военнослужащий ВМФ, у которого изъяты два Ссамодельных взрывных устройства общей массой в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Более того, задержанный за подготовку теракта подозревается в передаче Украине государственной тайны.