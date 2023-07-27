ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота
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Задержанный военный пытался совершить диверсию на военном корабле.
Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ, несущем высокоточные ракеты.
Сообщается, что задержан завербованный спецслужбой Украины военнослужащий ВМФ, у которого изъяты два Ссамодельных взрывных устройства общей массой в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Более того, задержанный за подготовку теракта подозревается в передаче Украине государственной тайны.
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