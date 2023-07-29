СК РФ: замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 11 0

Представителя администрации задержали вместе с представителем одной из городских организаций.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО; 5-tv.ru

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Заместитель главы Архангельска Владислав Шевцов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В комментарии ТАСС представители правоохранительных органов уточнили, что вместе с чиновником был задержан Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города».

По данным следствия, подозреваемые каждый месяц получали солидную денежную сумму от коммерсанта. За эти деньги соучастники получали возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на полигоне твердых бытовых отходов. Предположительно, представители администрации ежемесячно получали взятку в размере 150 тыс. рублей. Итоговая сумма полученных денег, предварительно, составляет около 3,5 миллиона рублей.

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