На 14 долгих лет: подробности похищения девушки в Челябинской области

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В Челябинской области девушка сбежала из заточения спустя 14 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мужчина, насильно удерживавших жертву у себя дома, оказался причастным к еще одному страшному преступлению.

В Челябинской области женщине удалось сбежать из логова маньяка, в котором ее удерживали почти полжизни. Все началось со знакомства на вокзале в 2009 году. Она согласилась заехать в гости, а оказалась в плену на 14 долгих лет. Похититель насиловал и избивал девушку. И все это время о происходящем знала его мать.

Сейчас мужчина под надзором полиции в лечебном учреждении — с ним работают следователи, но во время обысков в его доме нашли человеческие останки. Корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина — с подробностями.

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