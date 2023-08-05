В уголовном деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант

Следствие установило еще одного участника неонацистской группировки «Параграф 88», члены которой ранее были арестованы в Москве.

В уголовном деле о попытке покушения на главреда «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян появился новый фигурант — 16-летняя девушка по имени Анастасия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из „Параграфа“ использовали 16-летнюю девушку», — говорится в материале издания.

Отмечается, что задачей девушки в неонацистской группировке было знакомство с мигрантами и их заманивание в безлюдные места, где ее подельники нападали на них. По данным газеты, Анастасия причастна как минимум к двум подобным эпизодам.

Видео с нападениями обвиняемые публиковали в своем Telegram-канале, который и привлек внимание сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), поручивших им слежку за вознаграждение за Симоньян. В то же время на группировку обратили внимание и российские спецслужбы.

Мера пресечения девушке пока не избрана, однако, по мнению автора материала, она будет проходить по делу свидетелем.

В середине июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании членов неонацистской группировки, готовивших покушение на Маргариту Симоньян.

Сообщалось, что члены группировки провели разведку места жительства журналистки, за что получили 20 тысяч рублей. После этого куратор из СБУ указал, где было спрятано орудие для совершения убийства — АК-105 и деньги. За это неонацисты должны были получить 1,5 миллиона рублей. При попытке забрать оружие и деньги из тайника главарь группировки был задержан сотрудниками ФСБ.

Позднее Басманный суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 14 сентября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти Украины высказались о покушении на Маргариту Симоньян.