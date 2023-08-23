ФСБ: житель Красноярского края осужден за призыв к насилию над жителями Донбасса

В Красноярском крае мужчина получил реальный срок за призывы к насилию. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Известно, что житель Норильска через интернет распространял призывы к насилию в отношении жителей Донбасса, а также военнослужащих ВС РФ. При обыске у россиянина обнаружили три электродетонатора ЭД-8Э. Мужчине предъявили обвинение по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

По результатам процесса суд назначил наказание обвиняемому в виде двух лет девяти месяцев и двух дней лишения свободы. Отбывать срок житель Норильска будет в исправительной колонии общего режима. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, а в течение года не будет иметь права администрировать сайты и вести социальные сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Ростовской области задержан за попытку купить секретные военные товары.