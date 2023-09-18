Мошенники «развели» дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей по телефону

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Дирижер Владимир Понькин стал жертвой телефонных мошенников

Мошенники «развели» дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей по телефону

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

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Мужчину уговорили перевести деньги на «безопасный счет», а также убедили взять кредиты.

Знаменитого российского дирижера Владимра Понькина развели на два миллиона рублей по телефону. Мошенники застали его врасплох, когда он прибывал в командировке в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал Mash.

Аферисты одолели 71-летнего дирижера телефонным звонками якобы от лица сотрудников Центробанка РФ. Они убеждали Понькина перевести деньги на «безопасный счет» — в ином случае, предупреждали они, сбережения могут быть украдены.

Мужчина, который даже не догадывался о подобных мошеннических схемах, клюнул на уловку, но злоумышленники на этом не остановились. Они были настолько убедительны, что навязали Понькину кредит.

Рабочие дела не помешали дирижеру влезть в долговые обязательства. В общей сложности он отправил мошенникам более двух миллионов рублей.

Ситуацией занимаются правоохранители. Они возбудили дело по статье, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме.

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