Школьники и педагог поймали педофила, который чуть не задушил третьеклассницу в Приморье

Жуткая история случилась сегодня во Владивостоке. В лесу рядом со школой третьеклассницу подкараулил педофил. Вот на этой фотографии, предположительно, он за несколько минут до нападения.

Мужчина схватил девятилетнюю девочку, разодрал одежду и стал душить. Крики услышали ученики старших классов, они бросились на помощь — вместе с учителем. Педофила скрутили, завели в школу и передали прибывшим полицейским.