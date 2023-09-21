Школьники и педагог поймали педофила, который чуть не задушил третьеклассницу в Приморье
Крики малышки услышали случайно. Преступнику грозят долгие годы тюрьмы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Жуткая история случилась сегодня во Владивостоке. В лесу рядом со школой третьеклассницу подкараулил педофил. Вот на этой фотографии, предположительно, он за несколько минут до нападения.
Мужчина схватил девятилетнюю девочку, разодрал одежду и стал душить. Крики услышали ученики старших классов, они бросились на помощь — вместе с учителем. Педофила скрутили, завели в школу и передали прибывшим полицейским.
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