Перестрелка в Дагестане обернулась трагедией: виновные найдены?

Возбуждено уголовное дело. Люди в критическом состоянии.

В Дагестане ищут участников массовой перестрелки, в которой погибли два человека, среди них — полицейский. Две семьи из одного села решили выяснить отношения на пустыре. Там собрались несколько десятков человек. Очень быстро в ход пошло огнестрельное оружие. Все детали — в репортаже корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Перестрелка в Дагестане

Кровавые разборки в стиле 90-х устроили здесь — на окраине села Леваши. Двое погибли, трое с пулевыми ранениями доставлены в больницу. Стрелявшие объявлены в розыск.

По нашей информации, перестрелка началась из-за стычки между молодыми людьми. На помощь родственнику приехал начальник отдела тылового обеспечения МВД Арсен Саламов. Полицейского убили выстрелом в упор. Установлены личности еще как минимум двоих участников стычки — братьев Гусейнгаджиевых.

«Сегодня нам доставили пять человек пострадавших, двое из них погибли, уже доставили мертвыми, трое с разными огнестрельными ранениями, в настоящее время двое из них в очень тяжелом состоянии, критическом, на операции. Один оперирован, он в настоящее время находится в палате, состояние средней тяжести», — пояснила главврач Левашинской центральной районной больницы Патимат Абдурашидова.

Всего не менее 20 человек приехали выяснять отношения. Глава региона Сергей Меликов уже отреагировал на случившееся. Он сообщил, что следит за расследованием и призвал дагестанцев к благоразумию и не устраивать перестрелки.

«Бытовой конфликт двух молодых людей, который можно было решить на словах, закончился настоящей трагедией — погибли люди.

Приношу соболезнования семьям погибших, а всех дагестанцев еще раз хочу призвать быть благоразумными и не совершать поступки, которые невозможно будет исправить», — подчеркнул Меликов.

Стрелявшие скрылись на четырех автомобилях. Ориентировки на машины уже переданы всем постам. Пока задержанных — трое. Остальные разыскиваются. Возбуждено уголовное дело.