В Петербурге задержан начальник районного ГИБДД по подозрению в получении взятки

В Петербурге задержан начальник ГИБДД Московского района — подполковник Дмитрий Аведиков. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

По версии следствия, Аведиков закрывал глаза на нарушения правил дорожного движения таксистами. А взамен бесплатно пользовался премиальными машинами из парка.

За год стоимость его поездок составила 250 тысяч рублей. В кабинете и дома задержанного прошли обыски. За любовь к дорогим авто подозреваемому теперь грозит до 12 лет лишения свободы.