В Петербурге задержан начальник районного ГИБДД по подозрению в получении взятки

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Подполковника подозревают в получении взяток ради личной выгоды и комфорта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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В Петербурге задержан начальник ГИБДД Московского района — подполковник Дмитрий Аведиков. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

По версии следствия, Аведиков закрывал глаза на нарушения правил дорожного движения таксистами. А взамен бесплатно пользовался премиальными машинами из парка.

За год стоимость его поездок составила 250 тысяч рублей. В кабинете и дома задержанного прошли обыски. За любовь к дорогим авто подозреваемому теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

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