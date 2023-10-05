День учителя, обстрел Рыльска и выборы президента: самые важные события дня

В Государственную думу внесены поправки с уточнениями положений закона о выборах президента РФ. Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве. По нынешнему закону выборы президента России состоятся в марте 2024 года.

Для всех российских группировок в зоне спецоперации на Украине сформированы девять резервных полков. Они постоянно пополняются. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск. На полигонах ЮВО продолжается подготовка военных.

Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ. В результате обстрела повреждения также были зафиксированы у нескольких жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей.

Российские космонавты поздравили учителей с профессиональным праздником со станции МКС. Космонавты Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб записали обращение в честь Дня учителя с борта станции МКС: «Ваш труд и преданность является фундаментом будущего нашей страны».