День учителя, обстрел Рыльска и выборы президента: самые важные события дня
Поздравления российские педагоги получали не только по всей стране. Экипаж МКС записал для них трогательное видеосообщение с космической орбиты.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев
Сегодня, 5 октября, главными героями дня были учителя, на плечах которых, как подчеркнули космонавты, лежит важная миссия — создание фундамента будущего России. Яркой была и политическая повестка. Госдума приняла к рассмотрению поправки в закон о выборах президента РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах ЮВО. Все подробности — в подборке на 5-tv.ru.
День учителя, обстрел Рыльска и выборы президента: самые важные события дня
ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
© РИА Новости
Ягодкин Дмитрий / ТАСС
www.globallookpress.com / © Roscosmos
Фадеичев Сергей / ТАСС
В Государственную думу внесены поправки с уточнениями положений закона о выборах президента РФ. Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве. По нынешнему закону выборы президента России состоятся в марте 2024 года.
Для всех российских группировок в зоне спецоперации на Украине сформированы девять резервных полков. Они постоянно пополняются. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск. На полигонах ЮВО продолжается подготовка военных.
Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ. В результате обстрела повреждения также были зафиксированы у нескольких жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей.
Российские космонавты поздравили учителей с профессиональным праздником со станции МКС. Космонавты Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб записали обращение в честь Дня учителя с борта станции МКС: «Ваш труд и преданность является фундаментом будущего нашей страны».
Уже в ближайшие дни москвичей ожидает мокрый снег, гололедица, сильный ветер и пониженные температуры. В выходные, 7 и 8 октября, в столице температура воздуха опустится до минус двух градусов ночью. За три дня — с пятницы по воскресенье — на Москву обрушится до 30% месячной нормы осадков.