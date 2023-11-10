Подозреваемого в изнасиловании 13-летней поймали в Екатеринбурге

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 41 0

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Екатеринбурге

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней поймали в Екатеринбурге

Фото: Московец Илья / ТАСС

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Что известно об этом резонансном случае?

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в педофилии — он обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник.

Так, информация о происшествии начала распространяться по чату дома, когда соседей начал опрашивать участковый.

«Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали. По данному факту заведено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — Прим. ред.)», — сказал источник.

Заявление на мужчину написала мама потерпевшей. Также правоохранителям удалось выяснить, что жертва общалась с подозреваемым примерно шесть месяцев. В СУ СКР по Свердловской области агентству информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить ребенка от педофила.

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