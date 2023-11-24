Застреливший свою девушку бегун Писториус готовится выйти на свободу по УДО

Южноафриканского параолимпийского легкоатлета Оскара Писториуса выпустят из тюрьмы по УДО. В место заключения он попал из-за того, что убил свою девушку. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что Писториус покинет исправительное учреждение 5 января.

В 2013 году спортсмен застрелил свою девушку — фотомодель Риву Стинкамп, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Позже он объяснил свои действия тем, что якобы принял ее за грабителя.

В 2014-м атлета посадили на пять лет за непредумышленное убийство, однако он был досрочно выпущен из тюрьмы через год и помещен под домашний арест.

Дело спортсмена было пересмотрено. В 2017 суд приговорил его к 13 годам и пяти месяцам лишения свободы.

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