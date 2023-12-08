Мошенничество с квартирами: как россиян оставляют без денег и жилья

Черные риелторы освоили новый метод обмана, на который попадаются всё больше россиян. Начинается все с развода по телефону, ставшего уже классическим. Когда у доверчивого человека заканчиваются деньги на счету, его вынуждают продать квартиру.

На уловки мошенников попалась пенсионерка из Петербурга. Она наверняка осталась бы на улице, если бы не бдительные сотрудники банка. Корреспондент «Известий» Павел Панов встретился со всеми участницами запутанной истории.

Двое крепких мужчин безжалостно крушат квартиру на глазах ее бывшей хозяйки — пенсионерки Людмилы Широковой. Учиняют погром новый собственник Иван и его компаньон по бизнесу Михаил. Начал с входных дверей, которые специалисты вскрывали два дня, отключения электричества и «ремонта» сантехники при помощи монтажной пены.

Решительные визитеры заполнили пеной сливы на кухне и ванной, вывели из строя унитаз. Делали все, чтобы создать невыносимые условия для жизни, считает Людмила Яковлевна.

«Стекла вытащили. Они их с собой забрали, увезли», — рассказала пострадавшая.

Приходилось спать в нескольких куртках и в зимних сапогах, чтобы не замерзнуть. Идти больше некуда, это единственное жилье пенсионерки.

Новый собственник квартиры сообщил, что якобы «защищал свои имущество и права».

«То, что нами было предпринято в квартире — у нас не было никакого злого умысла кого-то обидеть и все остальное. Мы хотели обезопасить, было принято решение отключить все коммуникации — чтобы не произошел ни пожар, ни наводнение. Поскольку я являюсь собственником и всю ответственность за квартиру несу я», — уверяет Иван Никифоров.

Кошмар для Людмилы Широковой, бывшего инженера — проектировщика ледоколов, начался месяц назад с безобидного звонка ранним утром.

«Сотовый оператор» позвонил и сказал, что нужно продлить договор, для этого нужен номер паспорта. Я спросила: «А вы не мошенники?» Он очень посмеялся», — рассказала Людмила Широкова.

Следом звонок из якобы «Центробанка и Следственного комитета». Внимательные и услужливые «сотрудники» сообщили, что якобы нужно все сбережения срочно отправить на безопасный счет, чтобы их не похитили настоящие мошенники.

«Как затуманенное сознание — как зомби. Они не дали мне подумать», — поделилась Людмила Широкова.

Отправила 310 тысяч рублей, заложила золотые украшения на 90 тысяч и снова перевела туда, куда велел голос в трубке. Но это было только начало.

«Он сказал: «У меня плохая новость. Ночью на черном рынке пытались продать вашу квартиру». Меня вообще затрясло. «Надо ее продать, и вот деньги — на безопасный счет», — пересказала разговор со злоумышленником Людмила Широкова.

Псевдоспециалист Центробанка дал номер телефона фирмы, которая занимается срочным выкупом недвижимости — дескать, там должны помочь с продажей.

«Когда она к нам обратилась, она объяснила, что хочет продать квартиру и приобрести другую. А как выяснилось из материалов дела, она не планировала съезжать и не планировала отдавать деньги обратно», — утверждает новый собственник квартиры Иван Никифоров.

Спустя неделю голоса из трубки телефона сообщили, что нужно быстрей продавать квартиру и соглашаться на любые предложения от покупателей. Иван предложил десять миллионов рублей, и Людмила Яковлевна согласилась. Сделка состоялась — деньги были переведены продавцу.

Два миллиона улетели в неизвестность, а остальные деньги спасли сотрудники одного из банков, которые заподозрили неладное. Были готовы выдать деньги только в присутствии дочери. С ее приездом все и раскрылось.

«Мошенники, которые были и по WhatsApp* звонили, мне тоже позвонили, они мамой руководили. И руководили, в какую фирму позвонить, чтобы быстро. Задача их была в том, чтобы мама быстро продала хоть за какие-то деньги квартиру», — рассказала дочь Людмилы — Снежана Широкова.

Написали заявление в полицию, там возбудили уголовное дело о мошенничестве, подали иск в суд о признании сделки недействительной.

Иван и Михаил, как главные подозреваемые, оказались в полиции.

Ход расследования уголовного дела — на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Там продолжится поиск обладателей тех самых голосов, которые так искусно зомбировали доверчивую пенсионерку и отняли у нее два с половиной миллиона рублей.

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