Тело отца церковного деятеля Легойды нашли в Подмосковье с колото-резанами ранами

В Московской области нашли тело 90-летнего местного жителя с колото-резанами ранами. После этого следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что убитым оказался 90-летний отец церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды Романе. Об этом сообщил Следственный Комитет России.

Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.

Сам ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Самаре мужчина выкинул девушку из окна и жестоко расправился с ее мамой. Момент падения попал на видео. После двойного убийства молодой человек свел счеты с жизнью.

Следственный комитет Самары уже возбудил против умершего мужчины уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ (Убийство).