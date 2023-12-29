Тело отца церковного деятеля Легойды нашли в Подмосковье с колото-резанами ранами

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 132 0

Папу журналиста нашли мертвым. Что с ним случилось?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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В Московской области нашли тело 90-летнего местного жителя с колото-резанами ранами. После этого следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что убитым оказался 90-летний отец церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды Романе. Об этом сообщил Следственный Комитет России.

Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.

Сам ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Самаре мужчина выкинул девушку из окна и жестоко расправился с ее мамой. Момент падения попал на видео. После двойного убийства молодой человек свел счеты с жизнью.

Следственный комитет Самары уже возбудил против умершего мужчины уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ (Убийство).

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