Санта выстрелил в лицо: жуткие рождественские убийства, от которых стынет кровь

Количество преступлений в праздники возрастает. И Новый год с Рождеством не становятся исключением. Об этом рассказал американский телеканал Oxygen True Crime.

Убийственный подарок от Санты

Иранец Азиз Язданпана, проживающий в Техасе, на католическое Рождество приехал в костюме Санта-Клауса в дом своей бывшей жены. Там же жили их общие дети.

В гостях были родственники и друзья семьи. Все весело проводили время и распаковывали свои подарки. А потом в 911 поступил звонок от Язданпана. Он заявил правоохранителям о том, что стреляет в людей. А на заднем фоне гости рождественской вечеринки просили о помощи.

В дом приехали полицейские. К этому моменту там находилось семь мертвых тел. Среди мертвецов был и сам Азиз Язданпана, который покончил с собой.

В итоге следствие заявило, что на преступление мужчина пошел из-за денег. Один из его друзей рассказывал, что с женой Язданпана развелся в процессе подачи на банкротство. В итоге женщина смогла сама выйти из трудного положения. И это очень взбесило иранца.

Санта-Клаус выстрелил в лицо

Американец Брюс Прадо в 2004 года познакомился с девушкой по имени Сильвия. Уже в 2006 пара поженилась, но брак не выдержал финансовых вопросов. Мужчина не захотел брать на себя ответственность за троих детей женщины от предыдущих отношений. Также он отказался их обеспечивать и открывать совместный счет.

Но была еще одна версия. Сильвия узнала, что у ее возлюбленного есть сын с парализованными нижними конечностями и серьезными повреждениями мозга. А причиной развода стало то, что Прадо о нем не заботился.

В итоге, после разрыва, суд обязал мужчину выплачивать 1785 долларов в месяц своей бывшей жене. Денег у мужчины не хватало, и он начал подделывать документы на работе, чтобы получить побольше. Но в итоге начальство узнало об этом и Прадо уволили.

Мужчина считал ситуацию несправедливой. Он находился в затруднительном положении, а его бывшая жила с родителями и ей не нужно было платить за дом.

Это привело к еще одному заседанию суда. В итоге Прадо оказался должен десять тысяч долларов своей бывшей жене. Также их общую собаку разрешили оставить Сильвии.

Прадо не смог с таким смириться. И через две недели после заседания суда оправился в маленький городок Ковин. Там семья его бывшей жены праздновала Рождество.

Мужчина в костюме Санта-Клауса позвонил в дверь, ее открыла восьмилетняя девочка. Прадо направил пистолет ей в лицо и выстрелил. Потом он ворвался в дом и начал стрелять по всем, кого видел.

В итоге мужчина сжег дом самодельным огнеметом, это привело к взрыву. Сам Прадо пострадал и получил ожоги, но ему хватило сил добраться до дома своего брата. Там он совершил суицид.

После пожара в доме нашли девять мертвых человек. Но троим родственникам Сильвии удалось выжить. Среди них — та самая девочка, которой мужчина выстрелил в лицо.

Вместо подарков дети нашли труп матери

В канун католического Рождества пара из Южной Калифорнии Уильям Уоллес и За’Зелл Престон отправились на вечеринку к друзьям. Но мероприятие закончилось ссорой влюбленных.

Позднее мужчина убил девушку. Один из соседей рассказал, что видел, как Уоллес тащил труп в дом.

На утро маленькие дочери Престон спустились в гостиную открывать подарки. Но вместо них они увидели мать, которая лежала на диване в солнцезащитных очках. Девочкам было три и восемь лет. Уоллесу удалось убедить их в том, что мама напилась.

«Мамочка испортила Рождество, она напилась и испортила Рождество», — сказал мужчина.

Позже домой приехали полицейские и были в шоке. Они обнаружили пятна крови, пробитые стены и сорванную с петель дверь.

На суде мужчина утверждал, что защищался от агрессивной девушки, которая на него напала и укусила.

Адвокат же мужчины заявлял, что Престон споткнулась и упала на стеклянный пол. В итоге судебный процесс длился практически десять лет. Но в 2021 году Уоллеса приговорили к 15 годам лишения свободы.

Опеку над детьми взяла на себя мама Престон.

Мертвая пенсионерка под елкой

Житель Флориды Фил Экст переживал из-за того, что его 67-летняя сестра-близнец Мишель О’Дауд долго не выходила на связь. И мужчина поехал к ней домой в преддверии Рождества. Под елкой лежали подарки, которые были завернуты в специальную упаковку. Среди них оказалось тело его сестры.

Виновницей оказалась приятельница близнецов Пэтти Уайт. О’Дауд разрешала гостить женщине у себя. И гостья почувствовала себя как дома и решила после убийства прихватить банковские карты пенсионерки.

Убийца направлялась в Северную Каролину и попутно снимала деньги с украденных карт. Покидая дом, она пыталась сымитировать кражу со взломом перевернув все вверх дном.

Когда преступницу все-таки нашли, она призналась в убийстве и ограблении.

«Нет ничего хуже, чем когда ты заходишь в дом и обнаруживаешь, что твоя собственная сестра зверски убита из‑за дурацкой дебетовой карты», — рассказывал брат убитой.

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