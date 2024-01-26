МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Автор цикла романов об детективе Эрасте Фандорине сбежал из России.

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) объявлен в розыск, следует из карточки в базе МВД.

Известно, что писатель выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял фейки о ВС РФ и формировал в общественном пространстве негативный образ России.

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался в спонсировании ВСУ, поддержал киевский режим и тезис «хороший русский — мертвый русский», распространяемы украинскими националистами.

В сообщении Минюста, который признал литератора иноагентом, также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

По некоторым данным, Борис Акунин в настоящее время находится за рубежом.

* — признан иноагентом в РФ.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

21:15
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области
20:58
«Никакой пластмассовости»: фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге
20:44
Путин: Украина пытается провести контратаку в Соледаре, но безуспешно
20:35
Рекорд Треповой*: кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в РФ
20:25
Путин: Киев знал, что Ил-76 доставлял украинских военнопленных к месту обмена
20:21
«Каждой касте — свое»: Толкалина сменила зимнюю Россию на элитное Бали

Сейчас читают

На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США
«Взбудоражат вкусовые рецепторы»: какими кулинарными шедеврами славится Китай
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2