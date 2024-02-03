Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева задержан в Дагестане

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Мужчина уже доставлен в отделение полиции.

Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева задержан в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Подозреваемого в убийстве бойца ММА Мухаммада (Магомедрасула) Мутаева задержали в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый оказался 18-летним уроженцем Кумторкалинского района. Расследование об убийстве продолжается, все материалы направлены в следственные органы.

Возле дома на улице Гапцахская в центре Махачкалы 1 февраля застрелили 21-летнего спортсмена. В тот момент боец возвращался с очередной тренировки.

Убийца подкараулил его у подъезда и расстрелял в упор, выпустив восемь пуль — одна попала спортсмену в голову. После он скрылся, оставив истекающего кровью бойца на асфальте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане раскрыли личность подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева.

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