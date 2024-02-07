Вооруженный грабитель вынес один миллион из банка в центре Екатеринбурга

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 12 0

На месте произошедшего работают правоохранители.

Вооруженный грабитель вынес один миллион из банка в центре Екатеринбурга

Фото: Depositphotos / EdZbarzhyvetsky

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В центре Екатеринбурга произошло вооруженное нападение на отделение банка. Грабитель похитил менее одного миллиона рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«На финансовое учреждение незадолго до его закрытия было совершено нападение с предметом, похожим на пистолет», — рассказал Горелых изданию URA.RU.

Предварительно, никто из сотрудников банка не пострадал. На месте работают полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе  опрашивают работников кредитной организации и жителей близлежащего жилого сектора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время новогодних праздников неизвестные обокрали квартиру жительницы Москвы, похитив наличными порядка 13 миллионов рублей. В это время женщина находилась на отдыхе за пределами города.

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