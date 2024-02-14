Силовики ликвидировали нарколабораторию в Хабаровском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

ФСБ изъяла 20 кг мефедрона при ликвидации нарколаборатории в Хабаровском крае

Силовики ликвидировали нарколабораторию в Хабаровском крае

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Производство запрещенных веществ проводилось в частном доме.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ ликвидировали в Хабаровском крае лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает ЦОС УФСБ по региону.

«Была вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили два жителя Хабаровского края — 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии», — говорится в сообщении.

Лаборатория располагалась в частности доме. В ходе обысков силовики изъяли 20 килограммов мефедрона, свыше 300 литров реагентов и лабораторное оборудование. По факту незаконного производства наркотических средств организованной группой в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под арестом.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ выявила в Тыве преступления участников движения «АУЕ»*. Лидером движения является Артыш Дажываа, он привлек представителей местного криминального мира. В результате выявлено и задержано 52 участников «АУЕ» и организации «Кара Шериг», 46 из них заключены под стражу.

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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