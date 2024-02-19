В Испании нашли застреленным 33-летнего украинца. Тело мужчины как минимум с шестью пулевыми ранениями обнаружили в гараже в районе Ла-Кала 13 февраля, пишет газета El Espanol.

По информации издания, погибшего сначала расстреляли, а затем по его телу проехал автомобиль. Злоумышленник уехал с места происшествия. В настоящее время правоохранители проводят расследование произошедшего убийства.

Издание Il Corrispondente, в свою очередь, сообщает, что речь идет о Максиме Кузьминове, угнавшем в августе прошлого года российский вертолет Ми-8 на Украину. Соответствующую информацию подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Российская сторона пока никак не комментировала эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР вынесли приговор боевику «Азова»*, расстрелявшему семью с детьми.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ